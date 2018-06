У Колорадо через лісову пожежу евакуюють місцевих жителів (фото, відео)

Про це повідомляє The Washington Post.

Читайте також Влада Індонезії направила 5 тисяч людей на острів Калімантан для гасіння лісових пожеж

Пожежа почалася вночі в понеділок і з того часу вона поширилася на площу понад 1 тис. га. Людей, які покинули свої будинки, розселяють у місцевій церкві і середній школі.

За інформацією рятувальників, вогонь рухається в напрямку 125 будинків, багатьом жителям ще належить евакуюватися.

На даний момент причини пожежі невідомі.

last shot from Hwy67 north of Wetmore. Off to find an alternate hike. Stay safe out there everybody. #cofire pic.twitter.com/fwmk9n5mZQ