У Колорадо через лісову пожежу евакуюють місцевих жителів (фото, відео)

12:04, 18 жовтня 2016
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Через лісову пожежу, що стрімко поширюється в Колорадо (США), евакуювали жителів майже 200 будинків.

twitter.com @andyslyon
Масштабна лісова пожежа в Колорадо / twitter.com @andyslyon

Про це повідомляє The Washington Post.

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Пожежа почалася вночі в понеділок і з того часу вона поширилася на площу понад 1 тис. га. Людей, які покинули свої будинки, розселяють у місцевій церкві і середній школі.

За інформацією рятувальників, вогонь рухається в напрямку 125 будинків, багатьом жителям ще належить евакуюватися.

На даний момент причини пожежі невідомі.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа на півночі штату Каліфорнія (США) знищила вісім будинків, також постраждав один пожежник.

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