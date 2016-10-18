На автошляхах України без опадів, на заході температура до +11°

13:00, 18 жовтня 2016
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Сьогодні і завтра на українських трасах без опадів. Найтепліше буде на заході - до +11°.

loginincorrect.livejournal.com
На автошляхах України без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +7°... +9°. Завтра на цьому маршруті температура до +8°, хмарно з проясненнями.

На трасі Київ - Ужгород у Львівській області можливі опади, температура в дорозі +7° ... +11°. У середу на цьому маршруті очікується мінлива хмарність, температура до +11°.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +10° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +9° невелика хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +9°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +8°. 19 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +5°... +7°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні малохмарно, +7° ... +9°. За даним напрямом у середу мінлива хмарність, температура до +9°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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