На автошляхах України без опадів, на заході температура до +11°
Сьогодні і завтра на українських трасах без опадів. Найтепліше буде на заході - до +11°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +7°... +9°. Завтра на цьому маршруті температура до +8°, хмарно з проясненнями.
На трасі Київ - Ужгород у Львівській області можливі опади, температура в дорозі +7° ... +11°. У середу на цьому маршруті очікується мінлива хмарність, температура до +11°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +10° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +9° невелика хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +9°.
У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +8°. 19 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +5°... +7°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні малохмарно, +7° ... +9°. За даним напрямом у середу мінлива хмарність, температура до +9°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°