Число жертв повені у В'єтнамі збільшилося до 31
У результаті повені, викликаної проливними дощами, у В'єтнамі загинула 31 людина.
Про це повідомляє AccuWeather.
У результаті сходу зсуву в Китаї загинули 4 людини
Раніше повідомлялося, що в деяких регіонах В'єтнаму за вихідні випало до 90 см опадів. Через стихію рятувальники евакуювали близько 40 тис. людей, місцеві аеропорти скасували 321 рейс.
Зараз В'єтнам готується до тайфуну "Сарика", який, за прогнозами синоптиків, досягне північного сходу країни в середу, 19 жовтня. До цього часу тайфун може ослабнути, однак він буде здатний призвести до значних руйнувань.
Нагадаємо, тайфун "Сарика" у вівторок, 18 жовтня, обрушився на провінцію Хайнань на півдні Китаю. Швидкість вітру досягає 162 кілометрів на годину.
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