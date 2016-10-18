Вулкан Булусан на сході Філіппін у понеділок, 17 жовтня, викинув стовп попелу на висоту 1 кілометр.

Вулкан Булусан на Філіппінах викинув попіл на 1 кілометр / panoramio.com, rgfrilles

Про це повідомляє CNN Philippines.

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За даними Філіппінського інституту вулканології і сейсмології, викид попелу відбувся у 07:36 за місцевим часом.

Поряд з Булусаном діє попередження про небезпеку першого рівня.

Також Управління цивільної авіації Філіппін радить пілотам проявляти крайню обережність під час польотів у повітряному просторі поблизу вулкана через хмари попелу.

Нагадаємо, вулкан Шивелуч на Камчатці (РФ) викинув стовп попелу на висоту до 7 км над рівнем моря.