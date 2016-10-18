Завтра в Україні без опадів, на півдні до +13° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 жовтня на півдні України до +13°, без опадів.

В Україні завтра практично без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі -3°, вдень +7°. Вітер південно-східний, до 4.1 м/с.

У Львові 19 жовтня мінлива хмарність, вночі +3°, вдень +10°. Вітер південно-східний, слабкий.

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У Луцьку завтра мінлива хмарність. Температура повітря вночі +2°, вдень +9°. Вітер південно-східний, до 5.0 м/с.

У Вінниці в середу без опадів. Температура вночі -1°, вдень +7°. Вітер південно-східний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +3°, вдень +8°, вітер східний та північно-східний, помірний.

У Харкові у середу можливі опади, температура вночі +1°, вдень +6°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -1°, вдень +9°. Вітер східний та північно-східний, до 3.3 м/с.

У Сімферополі малохмарно. Температура вночі +3°, вдень +13°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі 0°, вдень +9°. Вітер східний та північно-східний, до 5.9 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -2°, вдень +7°, вітер східний та північно-східний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі 0°, вдень +7°. Вітер східний та північно-східний, до 3.0 м/с.

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