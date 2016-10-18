У Києві завтра вдень до +7°, без опадів

19:00, 18 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 19 жовтня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +7°.

УНИАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +1°.

На автошляхах України без опадів, на заході температура до +11°

Вітер південно-східний, до 4.1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:27, а зайде у 17:56.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня на півдні України до +13°, без опадів.

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