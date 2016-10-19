В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +13° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 19 жовтня на півдні України вдень до +13°, без опадів.

Сьогодні в Україні без опадів / sunny7.ua

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +8°. Вітер південно-східний, до 4.3 м/с.

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У Львові 19 жовтня малохмарно, температура повітря вдень +9°. Вітер південно-східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +8°. Вітер південно-східний, до 4.8 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура +7°. Вітер південно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +9°, вітер східний та північно-східний, до 6,2 м/с.

На півдні до +13° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +5°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +13°. Вітер східний та північно-східний, до 8.0 м/с.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +9°. Вітер східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +8°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, удень +7°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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