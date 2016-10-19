У Києві сьогодні вдень до +8°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 жовтня в столиці повітря прогріється до +8°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +3°. Вітер південно-східний, до 4.3 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:27, а зайде у 17:56.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 19 жовтня на півдні України вдень до +13°, без опадів.

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