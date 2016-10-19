У Китаї через тайфун "Сарика" евакуювали півмільйона людей

Потужний тайфун "Сарика", який обрушився на Китай у вівторок, 18 жовтня, змусив місцеву владу евакуювати 500 тис. жителів.

Тайфун "Сарика" в Китаї / Reuters

Про це повідомляє Xinhua.

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Швидкість вітру тайфуну сягала 162 км/ч. У провінції Хайнань евакуювали мешканців районів, яким загрожує стихія.

Повідомляється, що департамент цивільної адміністрації направив до зони лиха намети, ковдри, продукти харчування та питну воду.

У вівторок у головному аеропорту провінції "Мейлань" скасували 250 рейсів. Також було припинено рух високошвидкісних поїздів.

Раніше повідомлялося, що у восьми містах провінції Хайнань були скасовані заняття в школах і дитячих садках у середньому на три дні.