Вересень-2016 став найтеплішим за всю історію метеоспостережень
Вересень 2016 року став найтеплішим за 136 років метеоспостережень.
Про це йдеться у звіті NASA.
Серпень-2016 став найспекотнішим за всю історію метеоспостережень
У вересні цього року температура була на 0,004° C вище, ніж у 2014 році, коли був зафіксований попередній температурний рекорд.
Середньомісячні температури підвищуються ось вже 11 місяців поспіль - з жовтня 2015.
У той же час вчені відзначають, що для розуміння кліматичних змін, які впливають на планету, найбільш важливими є довгострокові тенденції.
Нагадаємо, середня температура повітря календарного літа 2016 року в Києві склала +21,4°, що на 2,7° перевищує кліматичну норму.
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