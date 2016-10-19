Синоптики обіцяють невелике потепління на вихідні

10:54, 19 жовтня 2016
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Цими вихідними в Україні потеплішає, у деяких областях пройдуть дощі.

УНІАН
На вихідних в Україні потеплішає / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях, 23 жовтня і на Київщині та півдні країни невеликий дощ; на решті території без опадів. Температура вночі 1-7° тепла, 22 жовтня на півночі Лівобережжя близько 0°; вдень 5-11° тепла, на півдні країни, 23 жовтня і на Закарпатті 9-14°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 19 жовтня на півдні України вдень до +13°, без опадів.

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