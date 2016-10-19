На Філіппінах оголосили штормове попередження у зв'язку з наближенням тайфуну "Хаїма"

Через наближення тайфуну "Хаїма" у 32 районах Філіппін оголосили штормове попередження.

До Філіппін наближається тайфун "Хаїма" / Reuters

Швидкість вітру в епіцентрі тайфуну досягає 260 км/год, передає РИА "Новости" з посиланням на Philippine Daily Inquirer.

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"Хаїма" може стати найпотужнішим тайфуном за три роки після проходження через країну супертайфуну "Йоланда", який забрав життя тисяч філіппінців.

Тайфун у даний час знаходиться в 450 км на схід від міста Касігуран в провінції Аурора і рухається на північний захід зі швидкістю 26 км/год. Очікується, що тайфун досягне філіппінської провінції Кагаян вранці в четвер.

Місцева влада почала примусову евакуацію в районах, яким загрожує стихія.

Нагадаємо, потужний тайфун "Сарика", який обрушився на Китай у вівторок, 18 жовтня, змусив місцеву владу евакуювати 500 тис. жителів.