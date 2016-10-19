На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +15°

13:00, 19 жовтня 2016
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У середу і четвер на дорогах України без опадів. Найтепліше буде на заході - до +15°.

rutrassa.ru
На українських маршрутах без опадів / rutrassa.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +8°... +10°. Завтра на цьому маршруті температура до +9° хмарно з проясненнями.

На трасі Київ - Ужгород без опадів, температура у дорозі +8° ... +13°. У четвер на цьому маршруті очікується мінлива хмарність, температура до +15°.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +13° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +9° невелика хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +9°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +8°. 20 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +5°... +8°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні малохмарно, +8° ... +9°. За даним напрямом у четвер мінлива хмарність, температура до +9°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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