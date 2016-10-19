Шторм в Онтаріо залишив тисячі споживачів без електроенергії (фото, відео)

14:01, 19 жовтня 2016
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Сильний шторм накрив канадську провінцію Онтаріо, залишивши тисячі споживачів без електроенергії.

Мощный шторм накрыл Онтарио / twitter.com, @Media371
Потужний шторм накрив Онтаріо / twitter.com, @Media371

Про це повідомляє CBC News.

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Особливо постраждало місто Коллінгвуд, де стихія пошкодила кілька будівель. За словами поліцейських, сильний вітер також повалив дерева та лінії електропередач.

Місцевим жителям радять не залишати свої будинки, поки рятувальники розчищають дороги від гілок і проводів.

Нагадаємо, через наближення тайфуну "Хаїма" у 32 районах Філіппін оголосили штормове попередження.

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