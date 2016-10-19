Шторм в Онтаріо залишив тисячі споживачів без електроенергії (фото, відео)
Сильний шторм накрив канадську провінцію Онтаріо, залишивши тисячі споживачів без електроенергії.
Про це повідомляє CBC News.
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Особливо постраждало місто Коллінгвуд, де стихія пошкодила кілька будівель. За словами поліцейських, сильний вітер також повалив дерева та лінії електропередач.
Місцевим жителям радять не залишати свої будинки, поки рятувальники розчищають дороги від гілок і проводів.
Wind damage in Collingwood pic.twitter.com/PIiUx3Oepz— Collingwoodfirechief (@ElyeaTrent) October 17, 2016
Bit of a breeze here in #Craigleith #Collingwood #onstorm pic.twitter.com/Vye0JxKwjq— Bryan Canning (@bryancanning) October 17, 2016
Нагадаємо, через наближення тайфуну "Хаїма" у 32 районах Філіппін оголосили штормове попередження.
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