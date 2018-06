Шторм в Онтаріо залишив тисячі споживачів без електроенергії (фото, відео)

Про це повідомляє CBC News.

Особливо постраждало місто Коллінгвуд, де стихія пошкодила кілька будівель. За словами поліцейських, сильний вітер також повалив дерева та лінії електропередач.

Місцевим жителям радять не залишати свої будинки, поки рятувальники розчищають дороги від гілок і проводів.

Wind damage in Collingwood pic.twitter.com/PIiUx3Oepz

Bit of a breeze here in #Craigleith #Collingwood #onstorm pic.twitter.com/Vye0JxKwjq