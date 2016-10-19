Масштабна лісова пожежа в Колорадо знищила кілька будинків

Лісова пожежа в американському штаті Колорадо, яка розпочалася у понеділок, 17 жовтня, знищила кілька будівель.

Лісова пожежа в Колорадо знищила кілька будинків / twitter.com @junkinsfire

Про це повідомляє The Weather Channel.

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Вогонь поширився на площу понад 6 тис. га. Стрімкому поширенню пожежі сприяє сильний вітер, пориви сягають 64 км/год.

У поліції підтвердили, що вогонь знищив сім будівель, у тому числі два житлових будинки. На даний момент під загрозою знаходяться ще 300 будинків.

Повідомляється, що з пожежею борються 114 рятувальників.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа на півночі штату Каліфорнія (США) знищила вісім будинків, також постраждав один пожежник.