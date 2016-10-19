Буря, яка наближається до Філіппін, набрала силу супертайфуну

Тайфун "Хаїма", який наближається до Філіппін, розвинувся в супертайфун.

Тайфун "Хаїма" розвинувся в супертайфун / Reuters

Про це повідомляє GMA News.

Читайте також У Китаї через тайфун "Сарика" евакуювали півмільйона людей

Філіппінська адміністрація атмосферних, геофізичних та астрономічних послуг повідомила, що в епіцентрі тайфуну швидкість вітру складає 225 км/год, іноді з поривами до 315 км/год.

Згідно класифікації філіппінських метеорологів, супертайфуном стають бурі, швидкість вітру при яких сягає не менше 220 км/год.

Раніше повідомлялося, що через наближення тайфуну "Хаїма" в 32 районах Філіппін оголосили штормове попередження.