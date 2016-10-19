Буря, яка наближається до Філіппін, набрала силу супертайфуну

16:02, 19 жовтня 2016
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Тайфун "Хаїма", який наближається до Філіппін, розвинувся в супертайфун.

Тайфун
Тайфун "Хаїма" розвинувся в супертайфун / Reuters

Про це повідомляє GMA News.

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Філіппінська адміністрація атмосферних, геофізичних та астрономічних послуг повідомила, що в епіцентрі тайфуну швидкість вітру складає 225 км/год, іноді з поривами до 315 км/год.

Згідно класифікації філіппінських метеорологів, супертайфуном стають бурі, швидкість вітру при яких сягає не менше 220 км/год.

Раніше повідомлялося, що через наближення тайфуну "Хаїма" в 32 районах Філіппін оголосили штормове попередження.

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