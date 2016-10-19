Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +14° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 20 жовтня, в Україні без опадів, на півдні до +14°.

Завтра в Україні без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +1°, вдень +8°. Вітер східний та південно-східний, до 3.7 м/с.

У Львові 20 жовтня мінлива хмарність, вночі +4°, вдень +9°. Вітер південно-східний, помірний.

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У Луцьку завтра мінлива хмарність. Температура повітря вночі +3°, вдень +10°. Вітер південно-східний, до 6.0 м/с.

У Вінниці у четвер без опадів. Температура вночі 0°, вдень +6°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +5°, вдень +9°, вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Харкові у четвер хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +5°. Вітер східний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +1°, вдень +9°. Вітер східний, до 3.8 м/с.

У Сімферополі сонячно. Температура вночі +3°, вдень +14°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі +1°, вдень +8°. Вітер східний та північно-східний, до 6.8 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, температура вночі -1°, вдень +7°, вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +2°, вдень +7°. Вітер східний та північно-західний, до 3,5 м/с.

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