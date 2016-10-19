Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +14° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 20 жовтня, в Україні без опадів, на півдні до +14°.
У Києві завтра без опадів, вночі +1°, вдень +8°. Вітер східний та південно-східний, до 3.7 м/с.
У Львові 20 жовтня мінлива хмарність, вночі +4°, вдень +9°. Вітер південно-східний, помірний.
На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +15°
У Луцьку завтра мінлива хмарність. Температура повітря вночі +3°, вдень +10°. Вітер південно-східний, до 6.0 м/с.
У Вінниці у четвер без опадів. Температура вночі 0°, вдень +6°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +5°, вдень +9°, вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Харкові у четвер хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +5°. Вітер східний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +1°, вдень +9°. Вітер східний, до 3.8 м/с.
У Сімферополі сонячно. Температура вночі +3°, вдень +14°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі +1°, вдень +8°. Вітер східний та північно-східний, до 6.8 м/с.
У Краматорську у четвер без опадів, температура вночі -1°, вдень +7°, вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +2°, вдень +7°. Вітер східний та північно-західний, до 3,5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°