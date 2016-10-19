У Києві завтра вдень до +8°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 жовтня у столиці без опадів, температура повітря вдень +8°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +4°.

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Вітер східний та південно-східний, до 3.7 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:29, а зайде у 17:54.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 20 жовтня, в Україні без опадів, на півдні до +14°.