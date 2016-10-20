Сьогодні в Україні без опадів, на півдні температура до +13° (карта)

08:06, 20 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 20 жовтня на півдні України вдень до +13°, без опадів.

УНИАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +7°. Вітер східний південно-східний, до 3.7 м/с.

На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +15°

У Львові 20 жовтня малохмарно, температура повітря вдень +8°. Вітер південно-східний, помірний.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +10°. Вітер південно-східний, до 4.8 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура +7°. Вітер південно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +10°, вітер східний та північно-східний, до 6,2 м/с.

УНИАН
На півдні до +13° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +5°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +13°. Вітер східний та північно-східний, до 8.0 м/с.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +9°. Вітер східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +8°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, удень +7°. Вітер мінливий, легкий.

Синоптики обіцяють невелике потепління на вихідні

У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень +6°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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