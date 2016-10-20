У Києві сьогодні вдень до +7°, без опадів

08:30, 20 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 20 жовтня, у столиці повітря прогріється до +7°, без опадів.

УНИАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері +2°. Вітер східний та південно-східний, до 3.7 м/с.

На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +15°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:29, а зайде у 17:54.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня на півдні України вдень до +13°, без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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