Супертайфун "Хаїма" ослаб після того, як досяг території Філіппін (фоторепортаж)

09:33, 20 жовтня 2016
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Супертайфун "Хаїма" дещо ослаб після того, як в ніч на 20 жовтня досяг території Філіппін.

Тайфун
Тайфун "Хаїма" на Філіппінах / Reuters

Про це повідомила Філіппінська адміністрація атмосферних, геофізичних та астрономічних послуг, передає "РИА Новости".

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У даний час швидкість вітру у епіцентрі тайфуну складає 185 км/год з поривами до 230 км/год.

Зараз центр стихії знаходиться в 40 км на північний захід міста Лаоаг в провінції Північний Ілокос і рухається на північний захід зі швидкістю 22 км/год. Очікується, що "Хаїма" може покинути Філіппіни вже ввечері в четвер.

Раніше повідомлялося, що через наближення тайфуну "Хаїма" у 32 районах Філіппін оголосили штормове попередження.

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