Найближчими днями у деяких областях України очікуються дощі та сильний вітер
У найближчі дні у багатьох областях України пройдуть дощі, на заході очікується сильний вітер.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +15°
21 жовтня на заході країни очікується невеликий дощ. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях пориви 15-18 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, на узбережжі морів, місцями і в західних областях 1-6° тепла; вдень 5-10°, в південній частині та на Закарпатті до 14°.
"У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях, 23 жовтня і на Київщині та півдні країни невеликий дощ; на решті території без опадів. Температура вночі 1-7° тепла, 22 жовтня на півночі Лівобережжя близько 0°; вдень 5-11° тепла, на півдні країни, 23 жовтня і на Закарпатті 9-14°", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 жовтня на півдні України вдень до +13°, без опадів.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°