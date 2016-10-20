Найближчими днями у деяких областях України очікуються дощі та сильний вітер

10:29, 20 жовтня 2016
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У найближчі дні у багатьох областях України пройдуть дощі, на заході очікується сильний вітер.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +15°

21 жовтня на заході країни очікується невеликий дощ. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях пориви 15-18 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, на узбережжі морів, місцями і в західних областях 1-6° тепла; вдень 5-10°, в південній частині та на Закарпатті до 14°.

"У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях, 23 жовтня і на Київщині та півдні країни невеликий дощ; на решті території без опадів. Температура вночі 1-7° тепла, 22 жовтня на півночі Лівобережжя близько 0°; вдень 5-11° тепла, на півдні країни, 23 жовтня і на Закарпатті 9-14°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 жовтня на півдні України вдень до +13°, без опадів.

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