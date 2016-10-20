Злива затопила вулиці Гонконгу (відео)

У середу, 19 жовтня, на Гонконг обрушився проливний дощ.

Злива затопила вулиці Гонконгу / twitter.com @SCMP_News

Про це повідомляє South China Morning Post.

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Злива паралізувала рух транспорту, багатьом людям довелося добиратися додому пішки.

Усього за годину випало до 70 мм опадів. Місцеві жителі кажуть, що ніколи не бачили таких підтоплень.

Зазначається, що ситуація нормалізувалася приблизно о 19:30 за місцевим часом.

Зараз Гонконг готується до супертайфуну "Хаїма", тому метеорологи попереджають про можливість нових повеней.

Don't forget yer wellies pic.twitter.com/bdAxeZ8IvC — Scott Semple (@HongKongRanger) October 19, 2016

Нагадаємо, потужний тайфун "Сарика", який обрушився на Китай у вівторок, 18 жовтня, змусив місцеву владу евакуювати 500 тис. жителів.