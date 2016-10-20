Через сильні дощі в Гондурасі евакуюють місцеве населення

12:06, 20 жовтня 2016
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У середу, 19 жовтня, у південних районах Гондурасу оголосили червоний рівень тривоги через проливні дощі.

Reuters
Reuters

Зазначений рівень тривоги означає евакуацію населення, передає "РИА Новости" з посиланням на El Heraldo.

Злива затопила вулиці Гонконгу (відео)

"Ми стоїмо перед обличчям неминучої повені", - сказав уповноважений постійного комітету з ризиків Гондурасу Хуан Реєс.

За кілька годин випало близько 150 мм опадів, що неминуче призведе до виходу з берегів місцевих річок. Найбільше затоплення загрожує муніципалітету Марковія. Уже зараз сполученння з низкою його районів повністю порушено.

Нагадаємо, потужний тайфун "Сарика", який обрушився на Китай у вівторок, 18 жовтня, змусив місцеву владу евакуювати 500 тис. жителів.

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