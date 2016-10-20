На автошляхах України без опадів, на заході температура до +15°

Сьогодні і завтра на українських трасах без опадів. Найтепліше буде на заході - до +15°.

На автошляхах України без опадів / rutrassa.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +7°... +10°. Завтра на цьому маршруті температура до +9°, можливий дощ.

На трасі Київ - Ужгород без опадів, температура у дорозі +7° ... +15°. У п'ятницю на цьому маршруті у Закарпатській області очікуються опади, температура до +14°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +9° невелика хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +9°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +8°. 20 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +8°... +11°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні малохмарно, +7° ... +8°. За даним напрямом у п'ятницю мінлива хмарність, температура до +10°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.