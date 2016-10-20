Поряд з Лос-Анджелесом вирує лісова пожежа (відео)

14:42, 20 жовтня 2016
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Недалеко від Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія, США) розпочалася лісова пожежа, яка несе загрозу багатьом будинкам в окрузі.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє The Weather Channel.

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Пожежа почалася ввечері 19 жовтня, вогонь знищив понад 40 га лісу. На даний момент рятувальникам вдалося сповільнити поширення вогню, проте кілька областей загоряння все ще активні.

Допомагали пожежникам гасити вогонь кілька вертольотів.

Інформації про постраждалих поки не надходило, причина пожежі на даний момент невідома.

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Відео опубліковано Davy (@thelastofus420)

Нагадаємо, лісова пожежа, яка почалася у понеділок, 17 жовтня, в американському штаті Колорадо, знищила кілька будівель.

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