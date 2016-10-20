Поряд з Лос-Анджелесом вирує лісова пожежа (відео)
Недалеко від Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія, США) розпочалася лісова пожежа, яка несе загрозу багатьом будинкам в окрузі.
Про це повідомляє The Weather Channel.
Влада Індонезії направила 5 тисяч людей на острів Калімантан для гасіння лісових пожеж
Пожежа почалася ввечері 19 жовтня, вогонь знищив понад 40 га лісу. На даний момент рятувальникам вдалося сповільнити поширення вогню, проте кілька областей загоряння все ще активні.
Допомагали пожежникам гасити вогонь кілька вертольотів.
Інформації про постраждалих поки не надходило, причина пожежі на даний момент невідома.
Нагадаємо, лісова пожежа, яка почалася у понеділок, 17 жовтня, в американському штаті Колорадо, знищила кілька будівель.
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