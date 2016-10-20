На Філіппінах перевіряють інформацію про сім жертв супертайфуну "Хаїма"
Філіппінська Національна рада з управління у надзвичайних ситуаціях перевіряє інформацію про сім жертв супертайфуну "Хаїма".
Про це заявив виконавчий директор ради Рікардо Халад, передає "РИА Новости".
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Також сильний вітер зірвав дахи на кількох будівлях, серед яких Управління цивільної оборони в провінції Кагаян.
Зараз швидкість вітру в епіцентрі тайфуну складає 150 км/год з поривами до 185 км/год. Стихія знаходиться в 100 км на північний захід від міста Лаоаг в провінції Північний Ілокос і рухається на північний захід зі швидкістю 21 км/год.
Раніше повідомлялося, що через наближення тайфуну "Хаїма" у 32 районах Філіппін оголосили штормове попередження.
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