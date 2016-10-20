В Україні завтра без опадів, на півдні до +15° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 21 жовтня в Україні без опадів, на півдні до +15°.
У Києві завтра без опадів, вночі +3°, вдень +8°. Вітер східний та південно-східний, до 5.0 м/с.
У Львові 21 жовтня мінлива хмарність, вночі +6°, вдень +10°. Вітер південно-східний, помірний.
На автошляхах України без опадів, на заході температура до +15°
У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +5°, вдень +9°. Вітер південно-східний, до 6.4 м/с.
У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вночі +3°, вдень +7°. Вітер південно-східний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють хмарну погоду. Температура вночі +6°, вдень +9°, вітер східний, помірний.
У Харкові у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +6°. Вітер східний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +2°, вдень +11°. Вітер східний, до 4.9 м/с.
У Сімферополі сонячно. Температура вночі +5°, вдень +15°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі +4°, вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, до 7.7 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі 0°, вдень +7°, вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +1°, вдень +8°. Вітер східний та північно-східний, до 4.5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+25°... +12°
-
Донецьк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +12°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+24°... +13°
-
Кіровоград+25°... +11°
-
Луганськ+22°... +8°
-
Луцьк+29°... +15°
-
Львів+29°... +16°
-
Миколаїв+27°... +14°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+22°... +11°
-
Рівне+28°... +14°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+20°... +8°
-
Тернопіль+28°... +14°
-
Харків+21°... +10°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+24°... +12°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+29°... +15°