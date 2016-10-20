В Україні завтра без опадів, на півдні до +15° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 жовтня в Україні без опадів, на півдні до +15°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +3°, вдень +8°. Вітер східний та південно-східний, до 5.0 м/с.

У Львові 21 жовтня мінлива хмарність, вночі +6°, вдень +10°. Вітер південно-східний, помірний.

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У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +5°, вдень +9°. Вітер південно-східний, до 6.4 м/с.

У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вночі +3°, вдень +7°. Вітер південно-східний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють хмарну погоду. Температура вночі +6°, вдень +9°, вітер східний, помірний.

У Харкові у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +6°. Вітер східний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +2°, вдень +11°. Вітер східний, до 4.9 м/с.

У Сімферополі сонячно. Температура вночі +5°, вдень +15°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі +4°, вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, до 7.7 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі 0°, вдень +7°, вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +1°, вдень +8°. Вітер східний та північно-східний, до 4.5 м/с.

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