Завтра вдень у Києві до +8°, без опадів

19:00, 20 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 21 жовтня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +8°.

УНИАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +4°.

На автошляхах України без опадів, на заході температура до +15°

Вітер східний та південно-східний, до 5.0 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:31, а зайде у 17:52.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня в Україні без опадів, на півдні до +15°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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