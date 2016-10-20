Завтра вдень у Києві до +8°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 21 жовтня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +8°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +4°.

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Вітер східний та південно-східний, до 5.0 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:31, а зайде у 17:52.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня в Україні без опадів, на півдні до +15°.

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