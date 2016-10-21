В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +14° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 21 жовтня на півдні України вдень до +14°, у Львівській та Одеській областях можливі дощі.
У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +7°. Вітер південно-східний, до 5.4 м/с.
На автошляхах України без опадів, на заході температура до +15°
У Львові 21 жовтня можливий дощ, температура повітря вдень +10°. Вітер південно-східний, помірний.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +9°. Вітер південно-східний, до 7.4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура +7°. Вітер південно-східний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +9°, вітер східний та північно-східний, до 7.6 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +6°, вітер східний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +14°. Вітер східний та північно-східний, до 5.3 м/с.
У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +9°. Вітер східний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +10°. Вітер східний, до 5.0 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +7°. Вітер мінливий, легкий.
Найближчими днями у деяких областях України очікуються дощі та сильний вітер
У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень +6°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°