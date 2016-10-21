В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +14° (карта)

08:05, 21 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 21 жовтня на півдні України вдень до +14°, у Львівській та Одеській областях можливі дощі.

УНІАН
В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +7°. Вітер південно-східний, до 5.4 м/с.

На автошляхах України без опадів, на заході температура до +15°

У Львові 21 жовтня можливий дощ, температура повітря вдень +10°. Вітер південно-східний, помірний.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +9°. Вітер південно-східний, до 7.4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура +7°. Вітер південно-східний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +9°, вітер східний та північно-східний, до 7.6 м/с.

УНІАН
На півдні до +14° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +6°, вітер східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +14°. Вітер східний та північно-східний, до 5.3 м/с.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +9°. Вітер східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +10°. Вітер східний, до 5.0 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +7°. Вітер мінливий, легкий.

Найближчими днями у деяких областях України очікуються дощі та сильний вітер

У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень +6°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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