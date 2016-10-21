Сьогодні в Києві без опадів, температура вдень до +7°

08:30, 21 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 21 жовтня у столиці повітря прогріється до +7°, без опадів.

УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +4°. Вітер східний та південно-східний, до 5.4 м/с.

На автошляхах України без опадів, на заході температура до +15°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:31, а зайде у 17:52.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 21 жовтня на півдні України вдень до +14°, у Львівській та Одеській областях можливі дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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