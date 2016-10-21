У результаті тайфуну "Хаїма" на Філіппінах загинули 12 людей

09:42, 21 жовтня 2016
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Тайфун "Хаїма" призвів до значних руйнувань, через стихію загинули не менше 12 осіб.

Тайфун
Тайфун "Хаїма" на Філіппінах / Reuters

Про це повідомляє The Weather Channel.

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Більшість жертв загинули в результаті зсувів, які зійшли через сильні опади.

Стихія призвела до того, що багато автодоріг виявилися заблоковані, а кілька міст ізольовані від решти території через повені.

За словами губернатора провінції Кагаян, сильний вітер вибив шибки і зірвав дахи з будинків. У місті Тугегарао тайфун пошкодив або зруйнував 100% будівель.

Раніше повідомлялося, що через наближення тайфуну "Хаїма" у 32 районах Філіппін оголосили штормове попередження.

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