В Японії стався сильний землетрус, є постраждалі

10:23, 21 жовтня 2016
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Землетрус магнітудою 6,6 стався в японській префектурі Тотторі.

В Японії стався землетрус / Reuters
В Японії стався землетрус / Reuters

Про це повідомило Національне метеорологічне агентство, передає ТАСС.

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Спочатку жителям рекомендували не наближатися до узбережжя, однак на даний момент загрози цунамі немає. Після землетрусу зафіксували близько п'яти афтершоків магнітудою до 5,0.

У результаті землетрусу постраждали двоє людей, зруйнована одна будівля.

У префектурі було призупинено рух швидкісних поїздів і рух на окремих ділянках швидкісних шосе.

Нагадаємо, у вересні в Південній Кореї стався землетрус магнітудою 5,8, що є рекордним показником за всю історію спостережень.

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