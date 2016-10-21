У Гонконзі через наближення тайфуну скасували понад 700 авіарейсів (фоторепортаж)

11:31, 21 жовтня 2016
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Через наближення потужного тайфуну "Хаїма" у Гонконзі скасували 741 авіарейс.

Тайфун
Тайфун "Хаїма" наближається до Гонконгу / Reuters

Про це повідомляє CNN.

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У Гонконзі оголошено 8-й сигнал штормового попередження, людям радять не залишати свої будинки і не наближатися до берега. Швидкість вітру досягає 105 км/год.

Місцева влада відкрила 22 притулки, де зараз в цілому знаходяться 129 осіб.

За даними Міжнародного аеропорту Гонконгу, через стихію скасували 741 пасажирський рейс.

Нагадаємо, тайфун "Хаїма" призвів до значних руйнувань на Філіппінах, через стихію загинули не менше 12 осіб.

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