На Півдні Китаю скасували рейси потягів через потужний тайфун "Хаїма"
Сила тайфуну під час приземлення поблизу побережжя Хайфен досягла 14 балів
Робота залізничного транспорту зупинена у провінції Гуандун у зв’язку із потужним тайфуном «Хаїма», який сьогодні накрив провінцію, пише Xinhua.
При цьому, також зупинено повітряне сполучення.
Зазначається, що сила тайфуну під час приземлення поблизу побережжя Хайфен досягла 14 балів.
Супертайфун "Хаїма" ослаб після того, як досяг території Філіппін (фоторепортаж)
Крім того, раніше центральне метеорологічне бюро Китаю оголосило про «червоний» рівень попередження у зв’язку із тайфуном.
Раніше, потужний тайфун "Сарика", який обрушився на Китай у вівторок, 18 жовтня, змусив місцеву владу евакуювати 500 тис. жителів.
Швидкість вітру тайфуну сягала 162 км/ч. У провінції Хайнань евакуювали мешканців районів, яким загрожує стихія.
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