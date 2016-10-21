На Півдні Китаю скасували рейси потягів через потужний тайфун "Хаїма"

Сила тайфуну під час приземлення поблизу побережжя Хайфен досягла 14 балів

Залізничний вокзал в Китаї / REUTERS

Робота залізничного транспорту зупинена у провінції Гуандун у зв’язку із потужним тайфуном «Хаїма», який сьогодні накрив провінцію, пише Xinhua.

При цьому, також зупинено повітряне сполучення.

Зазначається, що сила тайфуну під час приземлення поблизу побережжя Хайфен досягла 14 балів.

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Крім того, раніше центральне метеорологічне бюро Китаю оголосило про «червоний» рівень попередження у зв’язку із тайфуном.

Раніше, потужний тайфун "Сарика", який обрушився на Китай у вівторок, 18 жовтня, змусив місцеву владу евакуювати 500 тис. жителів.

Швидкість вітру тайфуну сягала 162 км/ч. У провінції Хайнань евакуювали мешканців районів, яким загрожує стихія.