Погода на вихідні: на заході України пройдуть дощі, на півдні температура до +16° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних на півдні України температура підніметься до +16°, на заході пройдуть дощі.

На вихідних на заході України пройдуть дощі / УНІАН

У столиці на вихідних без опадів. У суботу температура повітря вночі +3°, вдень +7°. У неділю +3°...+7°.

У Львові завтра дощ, вночі - +4°, вдень +9°. У неділю без опадів, +6°...+10°.

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Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних дощі. Температура повітря в суботу вночі +6°, вдень +8°. У неділю вночі +6°, вдень +10°.

У Вінниці в суботу хмарно, температура повітря +3°...+8°. У неділю до +7°, очікується дощ.

Одеситам на завтра обіцяють дощ, температура вночі +6°, вдень +11°. У неділю без опадів, температура +5°...+10°.

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +1°, вдень +7°. В неділю 0°...+6°, без опадів.

Прогноз на 22 жовтня / УНІАН

Прогноз на 23 жовтня / УНІАН

У Дніпрі в суботу мінлива хмарність. Температура вночі +1°, вдень +10°. У неділю хмарно, температура повітря +1°...+9°.

У Сімферополі завтра без опадів, +4°...+16°. У неділю +5°...+13°, малохмарно.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +3°, вдень +9°. У неділю без опадів, температура підніметься до +8°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +8°. У неділю температура підніметься до +7°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі +3°, вдень +8°. У неділю +2°...+7°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу дощ, температура до +9°. У неділю також очікуються опади, вночі +5°, вдень +9°.

У Моршині на Львівщині в суботу злива, вночі +6°, вдень +11°. У неділю без опадів, вночі +5°, вдень до +10°.

У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +8°. У неділю температура вдень +10° невелика хмарність.

У Сваляві завтра дощ, +9°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +4° ...+11°.

У Затоці в суботу хмарно, вдень до +11°, у неділю дощ, температура +8° ...+11°.

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У Бердянську в суботу сонячно, температура до +9°. У неділю температура до +9° хмарно з проясненнями.

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