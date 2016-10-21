Погода на вихідні: на заході України пройдуть дощі, на півдні температура до +16° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних на півдні України температура підніметься до +16°, на заході пройдуть дощі.
У столиці на вихідних без опадів. У суботу температура повітря вночі +3°, вдень +7°. У неділю +3°...+7°.
У Львові завтра дощ, вночі - +4°, вдень +9°. У неділю без опадів, +6°...+10°.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні до +14° (карта)
Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних дощі. Температура повітря в суботу вночі +6°, вдень +8°. У неділю вночі +6°, вдень +10°.
У Вінниці в суботу хмарно, температура повітря +3°...+8°. У неділю до +7°, очікується дощ.
Одеситам на завтра обіцяють дощ, температура вночі +6°, вдень +11°. У неділю без опадів, температура +5°...+10°.
У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +1°, вдень +7°. В неділю 0°...+6°, без опадів.
У Дніпрі в суботу мінлива хмарність. Температура вночі +1°, вдень +10°. У неділю хмарно, температура повітря +1°...+9°.
У Сімферополі завтра без опадів, +4°...+16°. У неділю +5°...+13°, малохмарно.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +3°, вдень +9°. У неділю без опадів, температура підніметься до +8°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +8°. У неділю температура підніметься до +7°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі +3°, вдень +8°. У неділю +2°...+7°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу дощ, температура до +9°. У неділю також очікуються опади, вночі +5°, вдень +9°.
У Моршині на Львівщині в суботу злива, вночі +6°, вдень +11°. У неділю без опадів, вночі +5°, вдень до +10°.
У Трускавці у суботу пройде дощ, температура до +8°. У неділю температура вдень +10° невелика хмарність.
У Сваляві завтра дощ, +9°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +4° ...+11°.
У Затоці в суботу хмарно, вдень до +11°, у неділю дощ, температура +8° ...+11°.
На автошляхах України без опадів, на заході температура до +15°
У Бердянську в суботу сонячно, температура до +9°. У неділю температура до +9° хмарно з проясненнями.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°