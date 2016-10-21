На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на заході до +13°
На українських маршрутах у найближчі дні температура підніметься до +13°, на заході пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні практично без опадів, температура до +9°. Завтра на цьому маршруті в Одеській області пройде дощ, температура +7°...+11°. У неділю без опадів, до +10°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні місцями очікуються опади, температура в дорозі +7°... +13°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +14°. У неділю по цьому маршруту в Житомирській та Рівненській областях очікуються опади, температура в дорозі +7°... +13°.
Погода на вихідні: на заході України пройдуть дощі, на півдні температура до +16° (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі +6°... +8°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +7°... +8°. У неділю хмарно, до +7°.
На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +7°...+10°. Завтра по цьому маршруту мінлива хмарність. У неділю хмарно, до +9°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +7°... +9°. У суботу на цьому маршруті пройдуть дощі. У неділю також очікуються опади, температура до 8 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+25°... +12°
-
Донецьк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +12°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+24°... +13°
-
Кіровоград+25°... +11°
-
Луганськ+22°... +8°
-
Луцьк+29°... +15°
-
Львів+29°... +16°
-
Миколаїв+27°... +14°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+22°... +11°
-
Рівне+28°... +14°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+20°... +8°
-
Тернопіль+28°... +14°
-
Харків+21°... +10°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+24°... +12°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+29°... +15°