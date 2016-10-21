На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на заході до +13°

На українських маршрутах у найближчі дні температура підніметься до +13°, на заході пройдуть дощі.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні практично без опадів, температура до +9°. Завтра на цьому маршруті в Одеській області пройде дощ, температура +7°...+11°. У неділю без опадів, до +10°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні місцями очікуються опади, температура в дорозі +7°... +13°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +14°. У неділю по цьому маршруту в Житомирській та Рівненській областях очікуються опади, температура в дорозі +7°... +13°.

Читайте також Погода на вихідні: на заході України пройдуть дощі, на півдні температура до +16° (карта)

На трасі Київ - Харків сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі +6°... +8°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +7°... +8°. У неділю хмарно, до +7°.

На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +7°...+10°. Завтра по цьому маршруту мінлива хмарність. У неділю хмарно, до +9°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +7°... +9°. У суботу на цьому маршруті пройдуть дощі. У неділю також очікуються опади, температура до 8 градусів тепла.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.