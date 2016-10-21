У результаті землетрусу в Японії постраждали шестеро людей

Не менше шести осіб постраждали в результаті землетрусу, який стався в п'ятницю, 21 жовтня, в Японії.

В Японії стався сильний землетрус / Kyodo / via REUTERS

Одина людина отримала серйозні пошкодженні, ще п'ятеро отримали легкі травми.

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Землетрус стався в префектурі Тотторі, його вогнище залягало на глибині 10 км. Епіцентр знаходився в центрі префектури, передає "РИА Новости" з посиланням на агентство Kyodo.

За словами очевидців, поштовхи були настільки сильними, що було важко втриматися на ногах. Землетрус відчувався в 31 з 47 префектур Японії. За оцінками метеорологів, залишкові поштовхи меншої сили триватимуть ще тиждень.

Нагадаємо, у вересні в Південній Кореї стався землетрус магнітудою 5,8, що є рекордним показником за всю історію спостережень.