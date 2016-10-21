Тайфун "Сарика" завдав Китаю економічний збиток у розмірі $800 мільйонів

15:21, 21 жовтня 2016
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Тайфун "Сарика", який обрушився на Китай, завдав прямий економічний збиток у розмірі $813 мільйонів.

Тайфун
Тайфун "Сарика" в Китаї / Reuters

Про це повідомило Управління цивільної адміністрації Китаю, передає "РИА Новости".

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У провінціях Гуандун, Хайнань, а також в Гуансі-Чжуанському автономному районі КНР у зоні лиха опинилися 3,74 мільйона осіб, які проживають в 11 містах і 50 повітах, 534 тисячі людей було терміново евакуйовано з постраждалих районів.

Стихія пошкодила понад 5,6 тисяч будівель, постраждали 504 тисячі гектарів сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, робота залізничного транспорту зупинена в китайській провінції Гуандун у зв'язку з потужним тайфуном "Хаїма".

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