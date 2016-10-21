У результаті землетрусу в Японії 40 тис. споживачів залишилися без електроенергії

16:12, 21 жовтня 2016
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У результаті землетрусу, який стався в Японії у п'ятницю, 21 жовтня, 40 тис. споживачів залишилися без електроенергії.

Kyodo / via REUTERS
Землетрус в Японії / Kyodo / via REUTERS

Про це повідомляє Euronews.

Землетрус магнітудою 6,6 стався в префектурі Тотторі на заході Японії. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

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Одна людина отримала серйозні пошкодження, ще п'ятеро отримали незначні травми.

У префектурі було призупинено рух швидкісних поїздів і рух на окремих ділянках швидкісних шосе.

Раніше повідомлялося, що землетрус відчувався в 31 з 47 префектур Японії. За оцінками метеорологів, залишкові поштовхи меншої сили триватимуть ще тиждень.

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