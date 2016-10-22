У КМДА попереджають про сильні пориви вітру в Києві.

Киян попередили про сильні пориви вітру / Радіо Свобода

Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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"До кінця доби 22 жовтня у столиці очікуються сильні пориви вітру до 15-18 м/с", - попередили киян.

Так, у КМДА рекомендують уникати перебування поблизу великих дерев, не паркувати поручіз ними транспорт, також слід бути подалі від рекламних щитів і ліній електропередач.