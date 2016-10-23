Укргідрометцентр прогнозує на сьогодні дощі у більшості областей

Сьогодні у більшості областей України очікується дощ.

У більшості областей України сьогодні очікується дощ / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

«Вдень 23 жовтня на Закарпатті сильний дощ. У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях і на Київщині та півдні країни невеликий дощ; на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.

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Температура вночі 1-7° тепла. 23 жовтня на півночі Лівобережжя близько 0°; вдень 5-11° тепла, на півдні країни і на Закарпатті 9-14°.