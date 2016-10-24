В Україні сьогодні практично без опадів, у західних областях до +11° (карта)

08:07, 24 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 24 жовтня на заході України вдень до +11°, у Львівській області синоптики обіцяють дощ.

УНІАН
У більшості областей сьогодні без опадів / УНІАН

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +6°. Вітер південно-східний, до 5.6 м/с.

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У Львові 24 жовтня можливий дощ, температура повітря вдень +11°. Вітер південно-східний, помірний.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +9°. Вітер південно-східний, до 7.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок хмарно. Температура +6°. Вітер південно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +9°, вітер східний та північно-східний, до 6.4 м/с.

УНІАН
На заході до +11° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +4°, вітер східний, помірний.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, до 6.5 м/с.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +8°. Вітер східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +7°. Вітер східний, до 5.0 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, удень +7°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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