Сьогодні вдень у Києві до +6°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 24 жовтня, у столиці повітря прогріється до +6°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +4°. Вітер південно-східний, до 5.6 м/с.

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:36, а зайде у 17:47.

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Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня на заході України вдень до +11°, у Львівській області синоптики обіцяють дощ.

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