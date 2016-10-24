Сьогодні вдень у Києві до +6°, без опадів

08:30, 24 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 24 жовтня, у столиці повітря прогріється до +6°, без опадів.

УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +4°. Вітер південно-східний, до 5.6 м/с.

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:36, а зайде у 17:47.

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Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня на заході України вдень до +11°, у Львівській області синоптики обіцяють дощ.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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