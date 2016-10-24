В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 24 жовтня, у багатьох регіонах України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

В Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с / dailymail.co.uk

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За прогнозами Укргідрометцентру, 24 жовтня у східній частині та Криму, вдень у північній половині країни місцями пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї подекуди 25-28 м/с", - йдеться в повідомленні.

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Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 жовтня на заході України вдень до +11°, у Львівській області синоптики обіцяють дощ.