В Україні оголосили штормове попередження

09:27, 24 жовтня 2016
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Сьогодні, 24 жовтня, у багатьох регіонах України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

dailymail.co.uk
В Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с / dailymail.co.uk

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За прогнозами Укргідрометцентру, 24 жовтня у східній частині та Криму, вдень у північній половині країни місцями пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї подекуди 25-28 м/с", - йдеться в повідомленні.

Шторм в Одеській області повалив понад 2,8 тисяч дерев

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. 

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 жовтня на заході України вдень до +11°, у Львівській області синоптики обіцяють дощ.

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