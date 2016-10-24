Погода на тиждень: в Україні похолодає, з середи у багатьох регіонах пройдуть дощі

10:26, 24 жовтня 2016
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Цього тижня в Україні похолодає, з середи у багатьох регіонах пройдуть дощі, місцями зі снігом.

УНІАН
У багатьох областях цього тижня пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів, температура вдень підніметься до +11°.

У вівторок, 25 жовтня, по всій країні очікується мінлива хмарність. Температура вдень +3°...+13°.

В Україні сьогодні практично без опадів, у західних областях до +11° (карта)

У середу, 26 жовтня, на заході і в центрі України пройдуть дощі, у Чернігівській області - зі снігом. Температура вночі -3°...+5°, вдень до +10°.

У четвер практично по всій країні очікуються опади, вночі -2°...+3°, вдень до +9°.

У п'ятницю в більшості регіонів без опадів, у Львівській та Волинській областях можливі дощі. Прогнозована температура повітря по країні удень +4°...+9°.

У суботу в багатьох регіонах пройдуть дощі. Температура в країні вночі 0°...+6°, вдень до +12°.

У неділю також очікуються опади, температура вночі 0°...+5°, вдень до +11°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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