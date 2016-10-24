Погода на тиждень: в Україні похолодає, з середи у багатьох регіонах пройдуть дощі
Цього тижня в Україні похолодає, з середи у багатьох регіонах пройдуть дощі, місцями зі снігом.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів, температура вдень підніметься до +11°.
У вівторок, 25 жовтня, по всій країні очікується мінлива хмарність. Температура вдень +3°...+13°.
В Україні сьогодні практично без опадів, у західних областях до +11° (карта)
У середу, 26 жовтня, на заході і в центрі України пройдуть дощі, у Чернігівській області - зі снігом. Температура вночі -3°...+5°, вдень до +10°.
У четвер практично по всій країні очікуються опади, вночі -2°...+3°, вдень до +9°.
У п'ятницю в більшості регіонів без опадів, у Львівській та Волинській областях можливі дощі. Прогнозована температура повітря по країні удень +4°...+9°.
У суботу в багатьох регіонах пройдуть дощі. Температура в країні вночі 0°...+6°, вдень до +12°.
У неділю також очікуються опади, температура вночі 0°...+5°, вдень до +11°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°