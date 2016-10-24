Через сильні дощі в Гондурасі загинули семеро людей

11:22, 24 жовтня 2016
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У результаті сильних дощів, які обрушилися на Гондурас минулого тижня, загинули семеро людей.

Reuters
Reuters

За кілька годин у південних районах країни випало близько 150 мм опадів, що призвело до виходу річок з берегів, передає "РИА Новости" з посиланням на El Heraldo.

Злива затопила вулиці Гонконгу (відео)

Серед жертв як мінімум троє дітей, які загинули після сходу зсувів. Ще двоє дорослих і одна дитина потонули в результаті виходу річок з берегів.

Раніше повідомлялося, що 19 жовтня в південних районах Гондурасу оголосили червоний рівень тривоги через проливні дощі.

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