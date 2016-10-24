У результаті землетрусу в Японії постраждала 21 людина

12:02, 24 жовтня 2016
520
0

У результаті землетрусу, який стався в Японії 21 жовтня, постраждала 21 людина.

Наслідки землетрусу в Японії / Kyodo / via REUTERS
Наслідки землетрусу в Японії / Kyodo / via REUTERS

Про це повідомляє телеканал NHK.

Землетрус магнітудою 6,6 стався в західній префектурі Тотторі. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

Землетрус в Україні: підземні поштовхи, що докотилися з Румунії, зафіксували на відео

Також було зафіксовано понад 100 афтершоків, магнітуда яких досягала 4,0. За інформацією метеорологів, афтершоки можуть тривати ще протягом тижня.

Місцевих жителів попереджають про можливість сходження зсувів і обвалу будівель.

Раніше повідомлялося, що через землетрус в Японії 40 тис. користувачів залишилися без електрики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
90 %
754 мм
3.5 м/с
95 %
Стрічка новин