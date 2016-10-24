У результаті землетрусу в Японії постраждала 21 людина

У результаті землетрусу, який стався в Японії 21 жовтня, постраждала 21 людина.

Наслідки землетрусу в Японії / Kyodo / via REUTERS

Про це повідомляє телеканал NHK.

Землетрус магнітудою 6,6 стався в західній префектурі Тотторі. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

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Також було зафіксовано понад 100 афтершоків, магнітуда яких досягала 4,0. За інформацією метеорологів, афтершоки можуть тривати ще протягом тижня.

Місцевих жителів попереджають про можливість сходження зсувів і обвалу будівель.

Раніше повідомлялося, що через землетрус в Японії 40 тис. користувачів залишилися без електрики.