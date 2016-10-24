На популярних українських маршрутах без опадів, на заході до +16°
Сьогодні і завтра на автошляхах України без опадів. Найтепліше буде на заході - до +16°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +6°... +9°. Завтра на цьому маршруті температура до +8°, мінлива хмарність.
На трасі Київ - Ужгород без опадів, температура у дорозі +6° ... +14°. У вівторок на цьому маршруті у Закарпатській області очікується дощ, температура до +16°.
Погода на тиждень: в Україні похолодає, з середи у багатьох регіонах пройдуть дощі
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +9°, невелика хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +7°.
У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +6°. 25 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +3°... +7°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні хмарно, +6° ... +8°. За даним напрямом у вівторок мінлива хмарність, температура до +11°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°