На популярних українських маршрутах без опадів, на заході до +16°

Сьогодні і завтра на автошляхах України без опадів. Найтепліше буде на заході - до +16°.

На популярних українських маршрутах без опадів / rutrassa.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +6°... +9°. Завтра на цьому маршруті температура до +8°, мінлива хмарність.

На трасі Київ - Ужгород без опадів, температура у дорозі +6° ... +14°. У вівторок на цьому маршруті у Закарпатській області очікується дощ, температура до +16°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +9°, невелика хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +7°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +6°. 25 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +3°... +7°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні хмарно, +6° ... +8°. За даним напрямом у вівторок мінлива хмарність, температура до +11°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.