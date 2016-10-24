Число жертв супертайфуну "Хаїма" на Філіппінах зросло до 15
У результаті супертайфуну "Хаїма", який минулого тижня обрушився на Філіппіни, загинули 15 осіб.
Про це повідомив виконавчий директор Національної ради з управління у надзвичайних ситуаціях Філіппін Рікардо Халад.
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"Число жертв може ще зрости, оскільки губернатор провінції Кагаян Мануель Мамба заявив в інтерв'ю радіостанції dzBB, що під час проходження тайфуну (там) загинули (ще) чотири людини", - повідомляє "РИА Новости" з посиланням на GMA News.
Через супертайфун на Філіппінах тимчасово евакуювали майже 230 тис. осіб, з яких майже 160 тис. досі не можуть повернутися додому.
Стихія зруйнувала більше 2 тис. будинків і пошкодила 12 тис. Вона порушила дорожнє сполучення і енергопостачання в багатьох районах на півночі країни, в тому числі без електрики залишилася вся провінція Кагаян.
Нагадаємо, на півдні Китаю через тайфун "Хаїма" призупинили роботу залізничного транспорту.
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