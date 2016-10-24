Число жертв супертайфуну "Хаїма" на Філіппінах зросло до 15

14:32, 24 жовтня 2016
846
0

У результаті супертайфуну "Хаїма", який минулого тижня обрушився на Філіппіни, загинули 15 осіб.

Наслідки тайфуну
Наслідки тайфуну "Хаїма" / Reuters

Про це повідомив виконавчий директор Національної ради з управління у надзвичайних ситуаціях Філіппін Рікардо Халад.

Тайфун "Сарика" завдав Китаю економічний збиток у розмірі $800 мільйонів

"Число жертв може ще зрости, оскільки губернатор провінції Кагаян Мануель Мамба заявив в інтерв'ю радіостанції dzBB, що під час проходження тайфуну (там) загинули (ще) чотири людини", - повідомляє "РИА Новости" з посиланням на GMA News.

Через супертайфун на Філіппінах тимчасово евакуювали майже 230 тис. осіб, з яких майже 160 тис. досі не можуть повернутися додому.

Стихія зруйнувала більше 2 тис. будинків і пошкодила 12 тис. Вона порушила дорожнє сполучення і енергопостачання в багатьох районах на півночі країни, в тому числі без електрики залишилася вся провінція Кагаян.

Нагадаємо, на півдні Китаю через тайфун "Хаїма" призупинили роботу залізничного транспорту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
90 %
754 мм
3.5 м/с
95 %
Стрічка новин